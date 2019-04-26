СЕГОДНЯ 04:26 2019-04-26T04:26:21+03:00

В Красноярске в этом году планируют капитально отремонтировать 950 домов Фото: Мария ЛЕНЦ

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В текущем году в Красноярске капитально отремонтируют 950 домов. 130 домов уже сданы жителям в 1-м квартале, в 70 домах из этого списка работы ведутся. Еще в 119 дамах работы начнутся в ближайшее время, в мае.

- Капитальный ремонт домов города идет по всем направлениям. В этом году, например, в 27 домах закончили ремонт крыш, в 53 отремонтировали лифты, жители 31 дома теперь пользуются обновленными системами тепло- и водоснабжения, еще в 18 домах обновили электропроводку, освещение и другие элементы электроснабжения, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в департаменте городского хозяйства.

Техническим заказчиком работ является Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления. В его задачи входит организовать разработку проекта, оформить сметную документацию, которая потом в обязательном порядке проходит государственную экспертизу. Подрядчикам выставлены условия: применять современные материалы, устанавливать новое оборудование, которое поможет жителям дома экономно расходовать коммунальные ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU