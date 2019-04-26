2019-04-26T04:03:20+03:00
Происшествия

В Минусинске накрыли подпольную фирму и 1,5 тысячи литров незаконного алкоголя

Два товарища с его помощью развивали свой бизнес
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Минусинске накрыли подпольную фирму и 1,5 тысячи литров незаконного алкоголяВ Минусинске накрыли подпольную фирму и 1,5 тысячи литров незаконного алкоголяФото: Мария ЛЕНЦ
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На юге Красноярского края полицейские установили личности подозреваемых, которые снабжали Минусинск некачественным и незаконным алкоголем. Как выяснилось, два местных жителя, одни – 1957 года рождения, второй – 1966 года, наладили свой сомнительный бизнес в родном городе.

Когда полицейские нагрянули к ним с обыском, обнаружили в принадлежащем им гараже, в квартирах и в автомобиле в общей сложности полторы тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Часть была уже готова к реализации – разлита по бутылкам, осталось только поддельные акцизы наклеить.

Обоим подозреваемым не оставалось ничего другого, как признаться в своей деятельности. На них завели уголовное дело по ч.1 ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Товарищам грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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