В Красноярске суд отстранил от работы директора школьного комбината питания
Директор школьного комбината питания Алена Ахвердиева сегодня, 25 апреля, отстранена от работы решением суда. Напомним, скандал вокруг комбината питания разразился чуть больше недели назад. Директора задержали 17 апреля.. Ахвердиеву заподозрили в хищении на сумму 1,9 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). Известно, что в 2018 году предприятие перевело поставщикам 1,9 миллиона рублей, хотя на самом деле продукты, за которые заплатил комбинат, так и не были получены.
Несмотря на очевидные проблемы с органами, Алена Ахвердиева спустя несколько дней после обысков на комбинате и у нее дома вернулась на работу. Тогда ее решили отстранить по суду. Сама подозреваемая в мошенничестве и ее адвокат пока не комментировали ситуацию. Ахвердиевой, если ее преступление будет доказано, грозит до 10 лет лишения свободы. Добавим, что месяц назад уголовное дело по факту хищения 3 миллионов рублей было заведено и на предшественника Алены Ахвердиевой – Виктора Бучеля.
ИСТОЧНИК KP.RU