2019-04-25T16:10:50+03:00
Происшествия

В Красноярске суд отстранил от работы директора школьного комбината питания

На нее щаведено уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске суд отстранил от работы директора школьного комбината питанияВ Красноярске суд отстранил от работы директора школьного комбината питанияФото: Мария ЛЕНЦ
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Директор школьного комбината питания Алена Ахвердиева сегодня, 25 апреля, отстранена от работы решением суда. Напомним, скандал вокруг комбината питания разразился чуть больше недели назад. Директора задержали 17 апреля.. Ахвердиеву заподозрили в хищении на сумму 1,9 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). Известно, что в 2018 году предприятие перевело поставщикам 1,9 миллиона рублей, хотя на самом деле продукты, за которые заплатил комбинат, так и не были получены.

Несмотря на очевидные проблемы с органами, Алена Ахвердиева спустя несколько дней после обысков на комбинате и у нее дома вернулась на работу. Тогда ее решили отстранить по суду. Сама подозреваемая в мошенничестве и ее адвокат пока не комментировали ситуацию. Ахвердиевой, если ее преступление будет доказано, грозит до 10 лет лишения свободы. Добавим, что месяц назад уголовное дело по факту хищения 3 миллионов рублей было заведено и на предшественника Алены Ахвердиевой – Виктора Бучеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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