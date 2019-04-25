На Красноярский край надвигается штормовой ветер

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-25T14:32:57+03:00

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Метеорологи обещают в Красноярском крае штормовой ветер. Его ожидают в пятницу, 26 апреля. По данным Среднесибирского управления Гидрометцентра, особенно чувствоваться усиление ветра будет в центральных и южных районах края. Порывы ветра могут достигать 15-18, а некоторые - 24 метров в секунду.

Что касается Красноярска, то ночью в краевом центре столбики термометров покажут до плюс 8 градусов, завтра днем - до плюс 14 градусов. Ожидается дождь и сильный ветер, который несколько ослабнет к вечеру. Осадки также прекратятся.На выходных метеорологи обещают красноярцам небольшое похолодание. Однако среднесуточные температуры воздуха останутся в плюсовой зоне.

Во время шквалистого ветра особенно внимательными стоит быть водителям и пешеходам. Ни в коем случае нельзя прятаться от ветра под балконами или старыми деревьями. Избегайте находиться рядом со стройками и рекламными конструкциями - это также опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU