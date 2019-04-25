Власти завершат корректировку проектно-сметной документации по метро до 2020 года

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-25T14:12:31+03:00

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Власти завершат корректировку проектно-сметной документации по метро в Красноярске до 2020 года, сообщил на вмтрече с журналистами Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края. По его словам, в данный момент идет работа над проектно-сметными документами, по одному из участков их сдадут в Главгосэкспертизу уже в этом году, еще по четырем участкам - до 2020 года.

Напомним, что прошлый проект метрополитена разработан был еще в 1993 году, и, конечно, в наши дни он перестал быть актуальным. На новый проект потратят 1 миллиард рублей - целевые средства, направленные на это из федерального бюджета. Но сумма, по словам Димитрова, большая, освоить такие деньги за год - сложно. И сейчас краевые чиновники постоянно консультируются в Минтрансе России с целью растянуть ее на два года, - чтобы полностью подготовить проект.

Добавим, что вопрос о возобновлении строительства метро в Красноярске поднял на встрече с президентом губернатор края Александр Усс. Во время визита главы государства в Красноярск речь также заходила о метрополитене.

ИСТОЧНИК KP.RU