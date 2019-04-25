Питерцу дали 6,5 лет колонии строгого режима за схему кражи дорогих иномарок из салонов Красноярска

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-25T13:45:32+03:00

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Жителю Санкт-Петербурга суд дал 6,5 лет колонии строгого режима за то, что он придумал схему кражи дорогих иномарок из автосалонов Красноярска. Мужчина причастен к трем преступлениям - кража BMW 750 Li xDrive (6 миллионов рублей), попытка похищения BMW X5 xDrive 30d Luxary и Kia KH Quris. Также он должен возместить пострадавшей стороне ( ООО «ЭлитАвто») ущерб в размере 7,3 миллиона рублей.

Свои аферы мужчина проворачивал через Интернет: находил водителей, готовых за деньги перегонать машину в Москву. После этого, изменив голос с помощью программы, мужчина позвонил в автосалон, представлялся замдиректора нефтяной компании и говорил, что хочет купить машину премиум-класса. После этого в дело вступали нанятые через Интернет водители.

- Водители по указанию инициатора преступления приехали в автосалон для заключения договора тест-драйва. Таким образом они получили автомобили в пользование, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В одном случае похищение удалось. Тогда мошенник нанял еще одного водителя и договорился на тест-драйв Kia в «Kia-центр Красноярск». Но водитель оказался честным и сообщил о сомнительной афере полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU