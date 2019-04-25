Приложение для оплаты проезда в автобусах установили 4,5 тысячи красноярцев

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-25T12:06:51+03:00

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Новый сервис, который для оплаты проезда запустила мэрия Красноярска, - приложение для мобильных, за неделю скачали 4,5 тысячи горожан. Называется приложение «Транспорт Красноярска», и работает оно с 18 апреля. Большая часть тех, кто воспользовался приложением, - пользователи системы Android. Их 65 процентов. В основном билеты через приложение пока покупают пассажиры автобусов № 49, 52 и 87.

Добавим, что пока приложение действует не во всех автобусах, зато во всех трамваях и троллейбусах. Оплатить проезд в приложении можно, еслы вы едете в трамваях и троллейбусах, а также автобусах № 10, 11, 12, 18, 19, 26, 31, 37, 49, 52, 55, 56, 64, 87, 95. Есть шанс заплатить через приложение в № 3, 14, 20, 38, 85, 90 и 99 - но на этих маршрутах не все автобусы предлагают пассажирам такой сервис, Ведутся переговоры о подключении к новой системе и других автобусов, сообщает мэрия города.. Напомним, скачать приложение можно в Apple Store или Google Play.

ИСТОЧНИК KP.RU