2019-04-25T11:25:34+03:00
Общество

В Красноярске ЭВРЗ могут признать банкротом из-за долга в 606 миллионов рублей

Старейшее предприятие города задолжало банку
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске ЭВРЗ могут признать банкротом из-за долга в 606 миллионов рублейВ Красноярске ЭВРЗ могут признать банкротом из-за долга в 606 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Электровагоноремонтный завод в Красноярске на грани банкротства, сообщает ТВК. Оказывается, завод задолжал акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «Межтопэнергобанку» свыше 606 миллионов рублей, и банк обратился в Арбитражный суд. Известно, что пока иск к производству еще не приняли.

Добавим, что электровагоноремонтный завод в Красноярске основали еще в 1898 году, как главные железнодорожные мастерские Сибирской железной дороги. Предприятию более века. В 90-х годах 20 века время у завода было непростое, и в 207 году завод стал самостоятельным юоридическим лицом. Здесь занимаются капитальным ремонтом и модернизацией плацкартных, купейных, почтово-багажных и спецвагонов, капремонтов электропоездов, вагонов метро и многим другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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