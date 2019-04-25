2019-04-25T09:56:54+03:00
Общество

300 килограммов фруктов и оаощей уничтожили бульдозером в Ачинске

Их ввезли из Белоруссии
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краюФото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю
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В Россельхознадзоре по Красноярскому краю рассказали об очередной партии нелегально ввезенных в Россию фруктов и овощей. Партию свыше 300 килограммов обнаружили в Ачинске, в ходе рейда.

Произошло все на овощной базе. Внимание специалистов привлекли 13 коробок. В них находились яблоки, общий вес которых составил более 143 килограммов. Маркировка была, фрукты привезли в Россию из Белоруссии. Однако при этом почему- то через Латвийскую границу. Конечно, такие товары находятся под пристальным вниманием надзорников. Весовой контроль яблоки также не проходили. Дальше - больше. Здесь же обнаружено еще более 184 килограммов винограда, груш, огурцов - на этих вообще маркировок не было, этикетки были сорваны.

Всю партию фруктов и овощей изъяли, а затем вывезли на мусорный полигон и пустили под гусеницы экскаватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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