«Чтение с увлечением» началось со сказок Пушкина

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-25T09:41:21+03:00

Проект "Чтение с увлечением" проходит в детских больницах Красноярска уже второй год. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Маленький праздник с книгой, творчеством, подарками и общением – это и есть проект «Чтение с увлечением» для детей - пациентов красноярских стационаров. Его подготовили волонтеры Красноярского филиала компании «Ростелеком». Пять встреч, пять книг – и каждая поможет отвлечься от больничных будней, узнать что-то новое, обсудить прочитанное, поспорить.

Первая встреча – в детской городской больнице №1, первая книга – сказки Пушкина.

- Это классика, это из детства, это мудрость, жизнь, поэзия. Любить замечательную русскую литературу, гордиться творчеством наших писателей – это естественно и правильно. «Чтение с увлечением» для нас – повод рассказать об этом детям и взрослым, - говорит начальник управления правового обеспечения Красноярского филиала «Ростелекома» Екатерина Терехова.

Ребята сами прочитали наизусть несколько стихотворений, а сказки Пушкина угадывали по нескольким строкам. Девятиклассник Саша признается, что сейчас голова забита экзаменами и на чтение времени мало, но читать он и его друзья любят:

- Мой друг читает комиксы, для него это лучше, чем кино. А я люблю Гоголя и Достоевского, мой любимый герой – Тарас Бульба.

Чтение сменилось увлечением: пресс-секретарь Красноярского филиала «Ростелекома» Таисия Проханова решила поделиться с юными пациентами теми затеями, которые в детстве ей были интересны самой:

- Раньше не было Интернета и мультики по телевизору показывали редко, и мы со старшим братом постоянно что-нибудь придумывали. Готовясь ко встрече с ребятами, я решила вспомнить наши опыты, например, мой любимый: как пройти через лист бумаги. Мы немножко поэкспериментировали с ребятами. Мне кажется, современным детям этого сейчас не хватает. Кстати, все компоненты для опытов безопасные, все достаточно просто, но зрелищно и легко повторить. Мне самой понравилось, будто вернулась в детство. По реакции ребят было видно - отозвалось.

Также волонтеры Ростелекома передали детские книги, собранные коллективом филиала для игровой комнаты первой городской больницы. Чтение продолжается!

А проект «Чтение с увлечением» отправляется в другие детские больницы Красноярска, в роли чтецов выступят сотрудники Красноярского филиала «Ростелекома».

Итог проекта «Чтение с увлечением» мы подведем в еженедельном выпуске «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU