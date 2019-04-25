2019-04-25T07:12:59+03:00
Общество

Малообеспеченным красноярцам выделят по 10 000 рублей для перехода на цифровое ТВ

Решение о выдаче будет принимать комиссия
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Малообеспеченным красноярцам выделят по 10 000 рублей для перехода на цифровое ТВМалообеспеченным красноярцам выделят по 10 000 рублей для перехода на цифровое ТВФото: Мария ЛЕНЦ
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Малоимущим красноярцам город поможет перейти на цифровое ТВ, сообщает пресс-служба мэрии Красноярска. Материальную помощь на покупку оборудования выделят семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Получить ее смогут те, кто живет в Красноярске и является гражданином России. Максимальный размер выплаты - 10 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, необходимо собрать пакет документов и передать в управление соцзащиты или МФЦ. А окончательное решение о выплате примет комиссия.

Какие документы нужны?

Заявление об оказании матпомощи; копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; документ о составе семьи (выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета, свидетельство о регистрации по месту пребывания и пр.); копия документа, подтверждающего регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования; документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации (например, платёжные документы, подтверждающие расходы на приобретение оборудования для приёма цифрового вещания); сведения о доходах за 3 последних месяца и иные документы.

За справочной информацией можно обратиться по тел.: 8(391) 227-23-65 - Центральный район, 267-89-55 - Советский район, 221-45-93 - Железнодорожный район, 226-84-63 - Октябрьский район, 213-07-50 - Кировский район, 261-57-01 - Свердловский район, 262-26-61 - Ленинский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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