2019-04-25T05:34:36+03:00
Общество

Это шедеврально! Блогер пародирует высокую моду платьями из туалетной бумаги

Бывшая телеведущая из Красноярска так развлекает своих подписчиков
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото :страница Виктории Щаповой в соцсетиФото :страница Виктории Щаповой в соцсети
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Блогер и экс-телеведущая родом из Красноярска Виктория Щапова развлекает подписчиков своего Инстаграма смешными пародиями на высокую моду. Известные дизайнеры, мировые бренды - все становится на страничке Щаповой не таким далеким и по-настоящему смешным. Образы Вика создает по движению души, и в ход идет все, что под руку попало. Пара заколок - 2 монеты по 10 рублей + жвачка Juicy Fruit; платье - прокладки Naturella (3 упаковки) + скотч; кроссовки соседа - образ готов! В арсенале Виктории немало образов из туалетной бумаги, полотенца соседки и многих другиих совершенно неожиданных вещей.

- Это шедеврально. Кайф, с сестрой смеялись до слез! - подписчики девушки в восторге.

Напомним, что Виктория Щапова ранее жила в Красноярске, работала на радио и телевидении. Сейчас Виктория живет в Москве, она редактор телеканала «Пятница». По признанию самой девушки пародии создаются в свободное от работы время, правда, на нее постоянно ворчит соседка, с которой они вместе снимают жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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