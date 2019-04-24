2019-04-24T04:04:57+03:00
Общество

Газоны и пустыри тоже! Красноярск начали обрабатывать от клещей

Всего от паразитов будет зачищено 45 гектаров
Ася ЖУКОВА
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Масштабная обработка от клещей началась в Красноярске.Масштабная обработка от клещей началась в Красноярске.Фото: Ася ЖУКОВА
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Красноярск начали обрабатывать от клещей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в нынешнем году за счет средств городского бюджета от паразитов «зачистят» 45 гектаров территории. Это на четверть больше, чем в прошлом.

Сотрудники ООО «Данделион», выигравшей торги компании-подрядчика, вчера, 23 апреля, уже зашли на первые объекты. Ими стали микрорайоны Северный и Солнечный. Здесь обработали почти 72 гектара. Дальше были Покровский и Взлетка. Всего 20 участков.

- В первый раз от клещей обрабатывают пустыри и газоны, - отметили в администрации города.

Кстати, участки, которым нужна профилактика, определяют эксперты Роспотребнадзора. Какие еще места будут обработаны? Это остров Татышева, Академгородок, Студгородок, Ветлужанка, Николаевская сопка, плодово-ягодная станция, «Бобровый лог», Базаиха... Разумеется, частично. Полный список можно посмотреть здесь.

Одно из условий, поставленных перед подрядчиком: средства, применяемые для обработки от клещей, должны быть полностью безопасны для людей и животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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