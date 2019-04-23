Феминистки Красноярска выступают против барбер-шопов

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-23T16:21:57+03:00

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Феминистки Красноярска заявляют свое несогласие с существованием барбер-шопов. И даже собирают подписи под своей петицией, сообщает 7 канал. По мнению представительниц прекрасной половины человечества цирюльни по своему существу дискриминируют общество. Это выражается в том, что в барбершопах обслуживаются исключительно мужчины, дамам там делать нечего: даже если у них прическа под мальчика, им в лучшем случае вежливо откажут, в худшем укажут на дверь. Зато в обычных парикмахерских мужчинам оказывают самые разные услуги – и стригут, и маникюр им, и педикюр.

«При обращении к барберу у девушки всего лишь стоит цель – получить качественную стрижку, так как при обращении в обычные салоны красоты и парикмахерские им не удается получить желаемый результат» - указано в петиции. Авторы петиции предлагают штрафовать мужские салоны на дискриминацию.

ИСТОЧНИК KP.RU