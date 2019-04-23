СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-23T15:43:16+03:00

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Японский музыкант по имени Хироюки Мори обожает путешествовать. У него даже есть свой блог, где он делится впечатлениями о своих путешествиях. Пишет он там японскими иероглифами, но при желании в помощь электронный переводчик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704864" frameborder="0"></iframe> Японский музыкант приехал в Красноярск, чтобы сыграть на улицах города.

Парень рассказывает, что девушка, которая рекомендовала ему приехать в наш город, назвала главной достопримечательностью Енисей. Хироюки уже прогулялся по набережной, побывал на часовне и даже сравнил, похожа ли она на ту, что изображена на 10-рублевой банкноте. Успел посетить памятник японским военнопленным, сфотографировался на скамейке со Славой Глюком, побывал в театре на концерте и остался под впечатлением от Коммунального моста.

Японский музыкант признался, что хочет проехать всю Россию. Начал с Владивостока, побывал на Байкале, теперь вот к Красноярске и вскоре продолжит свой путь в Казань. На жизнь он подрабатывает игрой на гитаре и губной гармошке.

Видео Дмитрия Котова

ИСТОЧНИК KP.RU