Японский музыкант приехал в Красноярск, чтобы сыграть на улицах города
Японский музыкант по имени Хироюки Мори обожает путешествовать. У него даже есть свой блог, где он делится впечатлениями о своих путешествиях. Пишет он там японскими иероглифами, но при желании в помощь электронный переводчик.
Японский музыкант приехал в Красноярск, чтобы сыграть на улицах города.
Парень рассказывает, что девушка, которая рекомендовала ему приехать в наш город, назвала главной достопримечательностью Енисей. Хироюки уже прогулялся по набережной, побывал на часовне и даже сравнил, похожа ли она на ту, что изображена на 10-рублевой банкноте. Успел посетить памятник японским военнопленным, сфотографировался на скамейке со Славой Глюком, побывал в театре на концерте и остался под впечатлением от Коммунального моста.
Японский музыкант признался, что хочет проехать всю Россию. Начал с Владивостока, побывал на Байкале, теперь вот к Красноярске и вскоре продолжит свой путь в Казань. На жизнь он подрабатывает игрой на гитаре и губной гармошке.
Видео Дмитрия Котова
ИСТОЧНИК KP.RU