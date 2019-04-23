2019-04-23T15:16:32+03:00
Происшествия

В красноярском баре посетители устроили драку с поножовщиной

Один из них получил несколько ударов ножом в живот [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярском баре посетители устроили драку с поножовщиной. Фото: "Проспект Мира"В красноярском баре посетители устроили драку с поножовщиной. Фото: "Проспект Мира"
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В красноярском баре «Фирма», который находится на улице Урицкого, произошла драка между посетителями. Кулачный бой перерос в поножовщину, пролилась кровь. Как сообщает «Проспект Мира, ссылаясь на собственный источник, конфликт случился в воскресенье 21 апреля в 4 часа утра. Посетителей в этот час было довольно много. Неожиданно возле одного из столиков стало слишком шумно – началась драка.

В красноярском баре посетители устроили драку с поножовщиной.

Судя по видео, которое появилось в социальных сетях, между собой не поладили два молодых человека, другие посетители попытались их разнять. В какой-то момент один из мужчин несколько раз бьет противника в живот. После этого потасовка прекратилась.

По предварительной информации пострадавший получил 9 ножевых ранений, он находится в больнице. Личность нападавшего установлена, однако подробности инцидента пока не разглашаются. На него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений с применением оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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