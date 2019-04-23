В Красноярске появится сквер для невидящих людей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-23T13:49:32+03:00

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В Красноярске в этом году появится сквер для невидящих людей. Под него планируется отвести примерно гектар территории возле Красноярской краевой специальной библиотеки, которая является центром социокультурной реабилитации инвалидов (находится на улице Свердловской, 53а).

Проект парка разработали студенты СибГУ имени Решетнева. Работа по обустройству парка начнется уже в этом году, там проложат дорожки с тактильной плиткой, установят уличную мебель. А вот в следующем году начнется самое интересное: в парке высадят растения, которые будут вызывать различные ощущения при соприкосновении с руками человека.

У людей, лишенных зрения, обостряются другие чувства: обоняние, осязание. Специально для них и разработали композиционные решение с участием ароматных древесных и травянистых растений. По словам доцента кафедры дендрологии, руководителя Центра сибирского садоводства и озеленения Татьяны Аксяновой, такие растения будут служить ориентирам на местности для людей с ограничением по зрению.

ИСТОЧНИК KP.RU