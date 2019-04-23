СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-23T13:12:39+03:00

Почему в Красноярском крае чаще угоняют отечественные авто, чем иномарки. Фото пресс-службы полиции края

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В Красноярском крае стало меньше случаев угона автомобилей. Вот цифры для наглядного примера: с начала этого года зарегистрировано 54 случая хищения. А в аналогичном периоде 2018 года – 92. И такая тенденция к снижению наблюдается из года в год.

Это может показаться странным, но чаще всего угоняют отечественные авто, потому что у них конструкция замков проще и сигнализацию на них владельцы ставят реже. Да и паркуют их, как правило, где придется, а не на охраняемых парковках.

На втором месте у угонщиков иномарки среднего класса. Это потому что они пользуются стабильным спросом. Похитители «перебивают» на них номера и перепродают в соседний регион. А некоторые и вовсе находят покупателей в краевом центре.

Украсть автомобили премиум класса непросто – там и сигнализация, и надежный замок, и паркуют их в надежном месте, как правило.

Полицейские отмечают, что нерадивые автовладельцы сами порой облегчают задачу преступникам, оставляя машины без присмотра и без сигнализации.

В настоящее время расследуется 2 многоэпизодных уголовных дела. Злоумышленники задержаны, а полицейским удалось установить, где находились 17 угнанных ими автомобилей. Все они возвращены владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU