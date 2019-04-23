Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-23T10:11:17+03:00

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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса на 1.01.2019 года. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего на 1.01.2019 года портфель кредитов, выданных Банком клиентам сегмента МСБ, составил более 32 млрд рублей. По объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году Банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 4 место.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы. В линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса – широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и лизинга. Вот уже 2 года функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который помогает предпринимателям бесплатно получать необходимые знания для развития своего дела.

Подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по тел. 8 800 700 77 16

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ИСТОЧНИК KP.RU