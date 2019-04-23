Пропавшую накануне в Красноярске 12-летнюю школьницу нашли в подъезде

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-23T09:09:27+03:00

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Хорошие новости принесли волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Пропавшую накануне в Зеленой роще 12-летнюю школьницу нашли. Вероника Гиниятова жива, невредима. Уже передана родителям.

Напомним, что она ушла из дома 22 апреля примерно в 15 часов, сказала родным, что гулять. И не вернулась. Родные позвонили в полицию, подключили волонтеров. Быстро собралась группа и до 4 часов утра девочку искали везде, где только можно. Проверили все гаражи, лабиринты, берег Енисея. Затем утром поиски продолжили вместе с полицией. Оказалось, что девочка провела ночь в подъезде, неподалеку от своего дома. С родителями будет проведена беседа, инспекторы ПДН проверят условия, в которой проживает ребенок.

Напомним, что на минувшей неделе на целые сутки пропала другая 12-летняя школьница, она вышла из школы на улице Толстого и ушла в неизвестном направлении. Телефон был недоступен, а мама не смогла ее встретить из школы, потому что вызвала врача к больному малышу. Школьницу нашли у друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU