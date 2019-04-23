Дорожная полиция устроила на улицах Красноярска облаву на тонированные автомобили

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-23T07:58:12+03:00

Многим будет нелегко объяснить, почему у них темные стекла

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Дорожные полицейские Красноярска проводят на улицах города масштабный рейд «Тонировка». Из названия понятно, что внимание госавтоинспекторов направлено на автомобили с затемненными стеклами. Задача – выявить и пресечь правонарушения, связанные с чрезмерной тонировкой стекол автомобилей. Экипажи ДПС вооружились специальными приборами для измерения светопропускаемости и дежурят в разных районах Красноярска.

В пресс-службе ГИБДД города напомнили, что водителям, которые слишком уж любят затемнять свои салоны, полагается штраф в размере 500 рублей. Кроме того, тонировку придется снять в течение суток. Не сняли – новый штраф. И так далее, пока требование госавтоинспекторов не будет выполнено. Но в таком случае за невыполнение законного требования сотрудника полиции владельцу машины может быть назначен административный арест.

Напомним, что в январе этого года 25-летнюю красноярскую мажорку отправили в спецприемник на 10 суток за многочисленные нарушения правил тонировки.

ИСТОЧНИК KP.RU