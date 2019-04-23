Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии

СЕГОДНЯ 06:50 2019-04-23T06:50:18+03:00

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Пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь доступен сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.

Новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с Интернет-банком «УРАЛСИБ – бизнес-online» позволяет готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете.

С помощью сервиса доступны следующие функции:

- автоматическое формирование отчетов и отправка их через Интернет;

- формирование первичных документов за несколько кликов;

- складской и товарный учёт;

- финансовая аналитика;

- автоматический расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных;

Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных». Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU