Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
Пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь доступен сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.
Новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с Интернет-банком «УРАЛСИБ – бизнес-online» позволяет готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете.
С помощью сервиса доступны следующие функции:
- автоматическое формирование отчетов и отправка их через Интернет;
- формирование первичных документов за несколько кликов;
- складской и товарный учёт;
- финансовая аналитика;
- автоматический расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных;
Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных». Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность.
Реклама
ИСТОЧНИК KP.RU