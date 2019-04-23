В Красноярске в Солнечном женщина вышла на улицу через балкон

СЕГОДНЯ 06:35 2019-04-23T06:35:34+03:00

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Накануне, 22 апреля, в Солнечном сразу несколько человек стали очевидцами странного поступка жительницы (или гостьи) одной из многоэтажек на проспекте Молодежном. Одному даже удалось сфотографировать это и выложить в паблик «Наш мкр.Солнечный». На фото видно, как женщина висит на веревке за пределами балкона примерно на уровне 4 этажа. Что заставило ее выйти таким образом из квартиры, история умалчивает. Однако спасательная операция закончилась хорошо и «экстремалку» благополучно вернули на твердую землю.

«Да, природа в Солнечном прекрасна и так и манит из дома! Главное удержаться и правильно выйти к природе. Будьте осторожнее в глупостях» - комментирует автор поста. Пользователи уверены, что женщина находилась в состоянии опьянения. Кто-то стал шутить по поводу. «Это бабушка человека паука, она не успела его покормить». «Тот момент, когда закончилась паутина. Возможно это была спец.операция по штурму хаты, в которой находился неверный».

ИСТОЧНИК KP.RU