2019-04-23T06:10:10+03:00
Происшествия

В Красноярском крае водитель пытался откупиться от инспектора 5-тысячной купюрой

Его поймали с медным кабелем в багажнике [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае водитель пытался откупиться от инспектора 5-тысячной купюрой. Фото пресс-службы полицииВ Красноярском крае водитель пытался откупиться от инспектора 5-тысячной купюрой. Фото пресс-службы полиции
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В поселке Богучаны водитель попался на взятке инспектору ГИБДД. Попытка «договориться между собой» оказалась настолько неудачной, что на мужчину завели уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

В Красноярском крае водитель пытался откупиться от инспектора 5-тысячной купюрой.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. Все произошло на днях, когда инспекторы ДПС патрулировали улицы в районном центре. Остановили автомобиль для проверки. В багажнике нашли более 40 килограммов медного кабеля. Предложили водителю сесть в патрульную машину и пояснить, откуда у него такой груз.

Однако вместо объяснения 34-летний мужчина достал 5-тысячную купюру и предложил ее инспектору. Положил деньги в выдвижной отсек передней панели и стал ждать, что его отпустят. И даже пропустил мимо ушей, что давать взятку – деяние уголовно наказуемое.

И вот результат: инспектор ДПС вызвал дежурный наряд полиции, подозреваемого в даче взятки водителя увезли в отделение. А честного инспектора ждет благодарность от руководства ГУ МВД по краю и премия в размере взятки, от которой он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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