2019-04-23T05:30:19+03:00
Общество

В Красноярске пройдет Кубок города по подтягиванию

Возраст не имеет значения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске пройдет Кубок города по подтягиванию. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске пройдет Кубок города по подтягиванию. Фото: пресс-служба администрации города
Изменить размер текста:

В Красноярске пройдет открытый Кубок города по подтягиванию. Соревнования начнутся с середины мая. Поучаствовать в них могут все желающие, начиная с 6 лет. Всех участников разобьют на 11 возрастных категорий, мужчин и женщин.

Соревнования проводятся с 13 мая по 2 июня в три этапа:

- I этап – дворовые соревнования (13 по 24 мая);

- II этап – финалы районных соревнований (27-29 мая);

- III этап – финал городских соревнований (2 июня).

В первом этапе спортсмены могут принять участие на любой дворовой площадке неограниченное количество раз. Во втором этапе спортсмены могут участвовать только в одном финале районных соревнований.

К участию в городском финале допускается по 5 человек из каждой возрастной группы районного финала, которые покажут лучший технический результат. Заявки на участие вместе со свидетельством о рождении, паспортом или их копиями осуществляются в день проведения соревнований согласно графику проведения I и II этапов и программе городского финала соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
В Красноярске в Солнечном женщина вышла на улицу через балкон
В Красноярском крае водитель пытался откупиться от инспектора 5-тысячной купюрой
В Хакасии осудили трех сотрудников колонии, издевавшихся над заключенными
В Красноярске всю ночь разыскивали пропавшую 12-летнюю школьницу
Красноярск готовится отпраздновать 95-летие Виктора Астафьева
За звание «Учитель года – 2019» поборются 20 педагогов из Красноярского края
В Красноярске под бульдозер пустили более тонны санкционных яблок
Из Канской больницы исчезла девушка-подросток
Красноярская ветеринарная служба требует возместить затраты на уничтожение зараженных чумой свиней
Скандального дилера, снабжавшего красноярцев «Тойотами», признали банкротом
Две школы Красноярска вошли в сотню лучших школ России
Строить жилье в Красноярском крае стало дешевле
Красноярский студент пожаловался на преподавателя, сломавшего ему палец
Роковое число 666: житель Красноярского края перевел лже-целительнице всю свою заначку
Тело пропавшей в Красноярске 24-летней девушки нашли в Енисее под Сухобузимо
Мусор после субботника вывезут до конца недели
Красноярский край назван среди регионов, где наиболее активны клещи
В Красноярске 350 детей нарисовали сирень
Бухгалтера красноярской компании оштрафовали за сговор с должником
«Бобровый лог» стал самым посещаемым горнолыжным курортом у красноярцев: Tele2 подвела итоги горнолыжного сезона на основе big data
Попала в слепую зону: в Хакасии на складе стройматериалов под колесами грузовика погибла женщина
В Красноярске в Солнечном построят дорогу за 138 миллионов
Вокруг Канска вновь полыхают пожары
На севере Красноярского края у вертолета Ми-8Т нашли «неродные» детали с поддельным техпаспортом