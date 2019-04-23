В Красноярске пройдет Кубок города по подтягиванию

СЕГОДНЯ 05:30 2019-04-23T05:30:19+03:00

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В Красноярске пройдет открытый Кубок города по подтягиванию. Соревнования начнутся с середины мая. Поучаствовать в них могут все желающие, начиная с 6 лет. Всех участников разобьют на 11 возрастных категорий, мужчин и женщин.

Соревнования проводятся с 13 мая по 2 июня в три этапа:

- I этап – дворовые соревнования (13 по 24 мая);

- II этап – финалы районных соревнований (27-29 мая);

- III этап – финал городских соревнований (2 июня).

В первом этапе спортсмены могут принять участие на любой дворовой площадке неограниченное количество раз. Во втором этапе спортсмены могут участвовать только в одном финале районных соревнований.

К участию в городском финале допускается по 5 человек из каждой возрастной группы районного финала, которые покажут лучший технический результат. Заявки на участие вместе со свидетельством о рождении, паспортом или их копиями осуществляются в день проведения соревнований согласно графику проведения I и II этапов и программе городского финала соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU