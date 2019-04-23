2019-04-23T04:58:50+03:00
Происшествия

В Хакасии осудили трех сотрудников колонии, издевавшихся над заключенными

Одному дали 6 лет, двум другим – по 5
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии осудили трех сотрудников колонии, издевавшихся над заключеннымиВ Хакасии осудили трех сотрудников колонии, издевавшихся над заключеннымиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии осудили трех сотрудников исправительной колонии, издевавшихся над заключенными. Им инкриминировали три статьи: превышение должностных полномочий с применением насилия, умышленное причинение вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера.

Одному из осужденных дали 6 лет исправительной колонии, двум другим – по 5 лет. Приговор, по мнению стороны обвинения, довольно мягкий, ведь изначально прокурор запрашивал 12 и по 11 лет соответственно. Недовольна приговором и защита потерпевших.

Добавим, что потерпевших двое: одного заключенного жестоко избили с применением специальных средств. После этого 31-летний мужчина попал в больницу, ему удалили одну почку. Ко второму применили сексуальное насилие.

Осужденных взяли под стражу в зале суда. Однако приговор в силу не вступил – у сторон есть право обжаловать его в вышестоящем суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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