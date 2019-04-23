В Красноярске всю ночь разыскивали пропавшую 12-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 04:15 2019-04-23T04:15:54+03:00

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В Красноярске полиция и волонтеры вновь мобилизовались на поиски ребенка. 12-летняя школьница Вероника Гиниятова пропала накануне, 22 апреля, в Зеленой роще. Родители сообщили: ушла из дома в 15 часов, сказала, что гулять. И не вернулась. Девочка живет на проспекте Ульяновском, 2а. Родители с вечера позвонили в полицию. Поиски велись всю ночь – обыскивали гаражи, берег Енисея, любые закутки, где могла бы находится девочка.

Приметы Вероники: рост 155 см, среднего телосложения, волосы русые, ниже плеч, заплетены в косички или собраны в хвостик, глаза серые. Была одета в серую куртку, сине-белую вязаную шапку и темно-серые джинсы.

Волонтеры составили ориентировку и просят помочь распространить ее везде, где только возможно. Все, кто видел ребенка на улице или знает местонахождение девочка, огромная просьба позвонить по телефонам:

- (391) 224-25-07 – дежурная часть отдела полиции № 5;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU