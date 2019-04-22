СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-22T18:11:04+03:00

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Красноярск готовится отпраздновать 95-летие Виктора Астафьева. 1 мая – в день рождения писателя – в городе и по всему краю пройдет множество тематических мероприятий: концерты, литературные чтения, конкурсы, фестивали.

В краевом министерстве культуры рассказал, что стартуют «Астафьевские дни» 28 апреля в Сибирском федеральном университете. Там пройдет заседание ученого совета, во время которого состоится видеоконференция-телемост с зарубежными переводчиками произведений Виктора Астафьева.

В Театре оперы и балета пройдет памятный вечер, который погрузит зрителя в воспоминания о человеке, гражданине, писателе, воспевшем деревню, человека из народа, сибирскую природу. Подхватит эстафету Центральная городская библиотека Дивногорска. А в Овсянке, на родине писателя, отменят семейный праздник «День рождения рядового Астафьева».

Не останется в стороне и Красноярский краеведческий музей, он запланировал обширную программу как для жителей Овсянки, так и для гостей села: масса мероприятий пройдет во дворе музея Астафьева, а также на подворье – детский живой уголок, чтения произведений писателя со сцены, песни, которые он любил, и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU