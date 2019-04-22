За звание «Учитель года – 2019» поборются 20 педагогов из Красноярского края

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-22T17:15:34+03:00

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В Красноярске стартовал финал краевого конкурса «Учитель года – 2019». В отборочном этапе принимали участие 85 человек из 45 территорий края. В финал вышли 20 из них. На отборочном этапе педагоги участвовали в дебатах, коммуникативных боях, выполняли индивидуальное задания, писали эссе на заданную тему, принимали участие в групповом решении кейса, а также разрабатывали и презентовали свои образовательные проекты.

А в финале им предстоит презентовать мастер-класс по своему предмету, провести учебное занятие с детьми, представить образовательный проект, а также показать себя в дискуссионной площадке, тему которой финалисты узнают накануне.

Имя абсолютного победителя станет известно 26 апреля. Он получит золотой значок и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Девять человек получат серебряный значок победителя, диплом, а также сертификат на денежное поощрение в размере 60 тысяч рублей, - сообщили в краевом министерстве образования.

Добавим, что региональный победитель отправится представлять Красноярский край в финале всероссийского конкурса «Учитель года России».

ИСТОЧНИК KP.RU