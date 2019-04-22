2019-04-22T16:17:29+03:00
Общество

В Красноярске под бульдозер пустили более тонны санкционных яблок

Фрукты прибыли из Беларуси, но без документов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске под бульдозер пустили более тонны санкционных яблокВ Красноярске под бульдозер пустили более тонны санкционных яблокФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске под бульдозер на полигоне пустили более тонны санкционной продукции. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства вместе с таможенниками проводили рейд по одной из оптово-розничных баз города с целью пресечения оборота запрещенной к вводу сельхозпродукции. И натолкнулись на целую партию свежих яблок.

Фрукты прибыли в Красноярске на автофуре 19 апреля. На маркировке было указано, что они ввезены на территорию России из Республики Беларусь. Однако документы на указанный товар отсутствовали. Информации о том, что он проходил карантинный фитосанитарный контроль, в базе ФГИС «Аргус-фито» тоже не оказалось.

Поэтому с незаконными фруктами обошлись привычным образом: вывезли на полигон бытовых отходов и уничтожили. Напомним, что на основании указа Президента 29 июля 2015 года и постановления Правительства от 31 июля 2015 года в Россию запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За звание «Учитель года – 2019» поборются 20 педагогов из Красноярского края
Из Канской больницы исчезла девушка-подросток
Красноярская ветеринарная служба требует возместить затраты на уничтожение зараженных чумой свиней
Скандального дилера, снабжавшего красноярцев «Тойотами», признали банкротом
Две школы Красноярска вошли в сотню лучших школ России
Строить жилье в Красноярском крае стало дешевле
Красноярский студент пожаловался на преподавателя, сломавшего ему палец
Роковое число 666: житель Красноярского края перевел лже-целительнице всю свою заначку
Тело пропавшей в Красноярске 24-летней девушки нашли в Енисее под Сухобузимо
Мусор после субботника вывезут до конца недели
Красноярский край назван среди регионов, где наиболее активны клещи
В Красноярске 350 детей нарисовали сирень
Бухгалтера красноярской компании оштрафовали за сговор с должником
«Бобровый лог» стал самым посещаемым горнолыжным курортом у красноярцев: Tele2 подвела итоги горнолыжного сезона на основе big data
Попала в слепую зону: в Хакасии на складе стройматериалов под колесами грузовика погибла женщина
В Красноярске в Солнечном построят дорогу за 138 миллионов
Вокруг Канска вновь полыхают пожары
На севере Красноярского края у вертолета Ми-8Т нашли «неродные» детали с поддельным техпаспортом