В Красноярске под бульдозер пустили более тонны санкционных яблок

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-22T16:17:29+03:00

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В Красноярске под бульдозер на полигоне пустили более тонны санкционной продукции. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства вместе с таможенниками проводили рейд по одной из оптово-розничных баз города с целью пресечения оборота запрещенной к вводу сельхозпродукции. И натолкнулись на целую партию свежих яблок.

Фрукты прибыли в Красноярске на автофуре 19 апреля. На маркировке было указано, что они ввезены на территорию России из Республики Беларусь. Однако документы на указанный товар отсутствовали. Информации о том, что он проходил карантинный фитосанитарный контроль, в базе ФГИС «Аргус-фито» тоже не оказалось.

Поэтому с незаконными фруктами обошлись привычным образом: вывезли на полигон бытовых отходов и уничтожили. Напомним, что на основании указа Президента 29 июля 2015 года и постановления Правительства от 31 июля 2015 года в Россию запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU