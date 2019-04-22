Из Канской больницы исчезла девушка-подросток

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-22T16:02:57+03:00

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Из Канской центральной городской больницы исчезла девушка-подросток. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» разместили информацию о ней в социальных сетях и просят помощи в розыске.

Зовут девушку Анжела Кравцова, 16 лет. 19 апреля примерно в 21:30 она самовольно покинула здание больницы и исчезла. Может находиться в Канске, Иланском, Тасеево, Чечеуле или в Красноярске.

Приметы девушки: на вид 16 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы прямые, темно-русые до плеч. Из особых примет: на запястье руки черная татуировка в виде узора.

Была одета в голубые джинсы с разрезами, махровый зеленый халат в цветочек, на ногах сланцы.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

- (391-61) 3-20-70 – полиция города Канска

- 8-950-99-66-066 – волоньеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU