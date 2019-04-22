2019-04-22T15:37:15+03:00
Общество

Красноярская ветеринарная служба требует возместить затраты на уничтожение зараженных чумой свиней

Речь идет о миллионе рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская ветеринарная служба требует возместить затраты на уничтожение зараженных чумой свинейКрасноярская ветеринарная служба требует возместить затраты на уничтожение зараженных чумой свинейФото: Мария ЛЕНЦ
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Краевая служба по ветеринарному контролю подала заявление в арбитражный суд и требует взыскать с главы крестьянского хозяйства 1 006 877 рублей. В иске указано, что это убытки, которые специалисты службы понесли, когда проводили мероприятия по ликвидации свиней, зараженных африканской чумой.

Напомним, в октябре 2017 года в селе Зыково Березовского района был введен режим ЧС: у местного фермера зарегистрирована вспышка опасного заболевания – африканской чумы свиней. Все поголовье – более 1,6 тысяч хрюшек – пришлось уничтожить. Кроме того, пришлось проверять личные подсобные хозяйства. Были проведены мероприятия по обеззараживанию территории. Это обошлось в крупную сумму, которую теперь истец в лице краевой ветеринарной службы и намерен взыскать с ответчика.

У арбитражного суда есть пять рабочих дней, чтобы решить, принять иск к производству или отказать, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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