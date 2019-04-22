Скандального дилера, снабжавшего красноярцев «Тойотами», признали банкротом

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-22T15:17:27+03:00

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Скандальную компанию КПФ «Крепость», которая много лет являлась официальным дилером японского автомобильного гиганта Toyota, признали банкротом. Такое решение принял краевой арбитражный суд еще в минувший четверг 18 апреля.

Проблемы у, казалось бы, крепко стоящей на ногах компании обнаружились весной прошлого года, когда десятки человек заявили, что не смогли получить уже оплаченные ими новенькие автомобили. Вскоре стало официально известно, что совладельцы компании Александр Кангун и Илья Кангун не в состоянии рассчитаться по долгам – сумма составила более 827 миллионов рублей.

Их уже признали банкротами, а на Кангуна-старшего завели уголовное дело и ограничили в передвижении. Его имущество сейчас находится в стадии реализации. Также назначен конкурсный управляющий и для «Крепости»: ему дается 6 месяцев на то, чтобы распродать имущество компании и рассчитаться с кредиторами.

ИСТОЧНИК KP.RU