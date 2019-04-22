Строить жилье в Красноярском крае стало дешевле

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-22T13:47:58+03:00

Но отразится ли это на конечной стоимости квартир

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Строить жилье в Красноярском крае, следовательно, и в краевом центре стало дешевле. Об этом сообщают специалисты Красноярскстата на основе данных, полученных за январь-март текущего года. Сравним несколько показателей средней фактической себестоимости 1 квадратного метра общей площади жилых домов (в городской местности):

- в 1 квартале 2018 года она составляла в 47 741 рублей;

- в 4 квартале 2018 года – 44 734 рублей;

- в целом по 2018 году – 45 740 рублей;

- в 1 квартале 2019 года – 45 284 рублей.

Всего в крае в 1 квартале этого года было построено 3293 квартиры – 208 439 квадратных метров жилья. Это 87,1 % к аналогичному периоду прошлого года. Самым результативным стал февраль – было сдано 111 647 квадратных метров жилья.

Правда, стоимость самих квартир на рынке вряд ли подешевела, как на новостройки, так и на вторичное жилье. Средний ценник начинается от 50 тысяч рублей за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU