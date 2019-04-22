Красноярский студент пожаловался на преподавателя, сломавшего ему палец

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-22T13:13:37+03:00

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В некоторых пор граждане теперь могут написать жалобу в официальную группу краевого следкома во «ВКонтакте». 17-летний студент Красноярского техникума промышленного сервиса воспользовался этим и сообщил о том, что пострадал по вине своего педагога прямо во время занятий.

В пресс-службе краевого следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную версию случившегося. 14 декабря прошлого года молодой человек возвращался с занятий домой, споткнулся, упал и повредил указательный палец правой руки. За месяц кость понемногу срослась. 14 января студент на уроке повздорил с преподавателем. Она указала строптивому ученику на дверь, но тот уходить не пожелал. Тогда женщину взяла его за руку, чтобы вывести. И при этом якобы повредила тот самый указательный палец правой руки.

В следкоме начали доследственную проверку. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть вреда. Опрашиваются одногруппники, педагоги, директор.

ИСТОЧНИК KP.RU