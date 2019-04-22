Роковое число 666: житель Красноярского края перевел лже-целительнице всю свою заначку

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-22T12:50:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснотуранском районе 52-летний пенсионер перевел лже-целительнице 666 тысяч рублей. Как это произошло, он сейчас сам не понимает. Говорит: сам виноват, что поверил женщине, которую в глаза никогда не видел. И надеется, что родная полиция его выручит из беды, поможет найти обманщицу и вернуть деньги назад.

Телефон «экстрасенса» мужчина увидел в интернете. Типичная реклама «сниму порчу, сглаз, все болячки и так далее». Позвонил – и началось. Дама на том конце определила его диагноз и пообещала, что снимет с него любую порчу. А за услуги попросила нескромное вознаграждение. Мужчина настолько поверил, что перевел требуемую сумму на указанный счет.

Понятное дело, что никакую порчу с него никто не снимал. Помолодевшим и здоровым мужчина себя тоже чувствовать не стал. Рассказал знакомым, те сразу направили его в полицию. В отделении заявление у мужчины приняли, завели уголовное дело. Мошенницу будут искать. А полицейские еще раз напоминают гражданам: нельзя верить незнакомцам, которые просят денег за любые услуги – от снятия порчи до компенсации вреда от якобы некачественных лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU