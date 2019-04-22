2019-04-22T12:56:49+03:00
Происшествия

Тело пропавшей в Красноярске 24-летней девушки нашли в Енисее под Сухобузимо

Возбуждено уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Алена Захарова пропала еще в февралеАлена Захарова пропала еще в февралеФото: из семейного архива
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Пропавшую в феврале 24-летнюю жительницу Красноярска накануне обнаружили, сообщает СК по Красноярскому краю. Тело девушки нашли в реке Енисей, неподалеку от села Сухобузимо. Напомним, ее искали и волнтеры, и правоохранители. Из соседнего региона на поиски приехала мать. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство

Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

- В феврале 24-летняя девушка отдыхала вечером в одном из баров города Красноярска с друзьями, - напомнили обстоятельства исчезновения в следствии. - Между молодыми людьми произошел конфликт, после которого девушка покинула заведение и ушла одна в неизвестном направлении. В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Алена и ее муж Николай Фото: из семейного архива

Алена и ее муж НиколайФото: из семейного архива

Фото: из семейного архива

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Мама девушки Марина Бредик рассказала подробности исчезновения Алены.

В вечер исчезновения Алена поссорилась в баре со своим парнем, Александром. Как это часто бывает, на эмоциях (и, будем честны, выпивши) выскочила на улицу. Даже не оделась. А морозы стояли еще приличные, до – 40. В тот момент компания уже собиралась домой, и Александр поймал ее уже на выходе, задержал. Попросил общих друзей, Настю и Василия, не бросать Алену. Сам вернулся в бар, чтобы рассчитаться и взять одежду. Общий счет оказался больше, чем у него было налички, поэтому в баре пришлось задержаться. Когда Саша вышел, ни друзей, ни Алены не было и следа. В их общую съемную квартиру Алена так и не вернулась. Позднее оказалось, что Василий и Настя просто оставили ее на улице. Настя, подруга девушки еще со школьных времен, сказала: «Зачем мне ее пьяные истерики слушать». (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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