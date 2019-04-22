Мусор после субботника вывезут до конца недели

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-22T10:52:39+03:00

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Итак, большая уборка позади: по данным мэрии, в ней приняли участие 52 409 человек. Большая часть – представители бизнеса, и разного рода организаций. Еще немного цифр: убрали больше 2 тысяч гектаров городской территории, собрали 11 297 кубометров мусора, а это около 1 130 КамАЗов.

В понедельник на многих улицах еще стоят мешки с мусором – вывезти все оперативно невозможно. Говорят, что вывезена только половина, с оставшейся «расправятся» к концу недели. Уборка идет, но если где-то мусор увезти «забыли», звоните на «горячие» линии в районах города.

В помощь водителям грузового транспорта в районных администрациях работают горячие линии, на которые можно сообщить о еще не вывезенных мешках мусора: 8 (391) 261-42-15 - Свердловский район; 220-19-86 - Советский район; 264-65-36 - Ленинский район; 222-37-08, 222-37-37 - Кировский район; 221-46-49 - Железнодорожный район; 212-04-21, 227-92-03, 227-38-76 - Центральный район; 247-01-20 - Октябрьский район.

ИСТОЧНИК KP.RU