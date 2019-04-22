Красноярский край назван среди регионов, где наиболее активны клещи

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-22T10:43:14+03:00

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Красноярский край назван Роспотребнадзором в числе регионов с наиболее активными клещами, передает ТВК. Всего таких регионов 16 – в основном юг России и Крым, а теперь и Сибирь. По данным регионального Роспотребнадзора, клещи в этом году демонстрируют повышенную активность из-за ранней весны. К слову, у ближайших соседей края, в Хакасии и Тыве, клещи также активизировались. Эпидемиологи говорят, что на анализ жители края сдавали клещей-переносчиков боррелиоза. Но пока данных о заражении людей клещевыми инфекциями в этом сезоне нет.

Напомним, в прошлом году Красноярский край был одним из лидеров антирейтинга по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). А в этом году Красноярск и прилегающие территории уже с мая будут обрабатывать от клещей.

Обработаны будут следующие территории города:

Весны, 17; Ястынская 19а; Ястынская 18/1; «Арена «Север»; Абытаевская, 10; Урванцева, 4, 6; от 60 лет Образования СССР, 61 до 40 лет Победы, 33; от 9 мая, 8 до Светлогорская, 11; от Алексеева, 3 до Водопьянова, 36; Бадалык и прилегающая территория в радиусе 5 метров; Батурина 30, 36, 38, 40; Татышев; Ульяновский; Молокова; Шахтеров; Молодежный; Светлогорская; 40 лет Победы, 2; Микуцкого, 3; Петра Ломако; Солнечный в районе детсада №215; Петра Подзолкова, 3а, 5а, 5б, 5в, 5. Академгородок; Студгородок; участок около плодово-ягодной станции; Ветлужанка; Николаевская сопка; СФУ; Удачны»; берег Базаихи; Роев ручей и территория вокруг него; заповедник «Столбы»; Торгашино; Водники; Бобровый лог.

ИСТОЧНИК KP.RU