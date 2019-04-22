В Красноярске 350 детей нарисовали сирень

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-22T10:09:41+03:00

Все они - участники конкурса «Волшебная сирень» и для победы им нужны ваши голоса!

Изменить размер текста: A A

На сайте «Комсомолки» сейчас настоящий сиреневый сад. Дети постарались! 350 воспитанников детских садов отправили работы на конкурс «Волшебная сирень» - невероятная красота! За что мы им очень благодарны. Ведь настоящая сирень только-только набирает свою силу. Как говорится, готовится к своему выходу. А у нас уже все есть!

«Сиреневая весна» в самом разгаре! Это проект компании РУСАЛ при поддержке «Комсомольской правды» в Красноярске и проходит уже в третий раз. Традиционно он стартовал с детского конкурса «Волшебная сирень». А закончится «Сиреневым днем» 7 июня, когда в самых разных уголках города сиреневый десант высадит кусты сирени.

Но такую сирень, как сейчас на сайте kp.ru, в реальной жизни нужно еще поискать!

7-летний Дима Ляшкевич сделал сирень из бусинок Фото: личный архив участника конкурса

Например, 7-летний Дима Ляшкевич (воспитанник детского сада №72) сделал веточку сирени из бусинок. Представляете, какая кропотливая работа! Сколько часов ребенок потратил, чтобы создать такой вот подарок для бабушки.

А 7-летняя Лариса Вебер, которая тоже из детского сада №72, изобразила невероятно нежный букет сирени. И все тут к месту – каждая черточка, линия – неповторимо!

Сиреневая ночь. И такое бывает! Луна, звезды, небо – все сиреневое. Волшебное. Такой нарисовала сирень 3-летняя Аня Йотова из детского сада №43.

Лариса Вебер нарисовала букет для мамы Фото: личный архив участника конкурса

А вы видели хоть раз лошадь в… сирени? Просто удивительное зрелище. Красивое благородное животное в окружении прелестных сиреневых цветов. Это рисунок Элины Гузенко из детского сада №31. И за него уже проголосовали 9 раз.

Кстати, вы не забыли, что именно сегодня стартовало голосование за участников конкурса «Волшебная сирень»? Продлится оно по 28 апреля. За это время участникам необходимо набрать как можно больше голосов. 30 апреля – подведение итогов. Тогда-то и станет известно, в каких детских садах появятся сиреневые аллеи.

Напоминаем, что в финал попадут 5 участников – 5 детских садов, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ.

Сиреневая лошадь Элины Гузенко Фото: личный архив участника конкурса

Приз для финалистов - саженцы сирени, от 1 до 6 кустов и дипломы победителей. С 4 по 7 июня – вручение приза победителям (высадка сирени). А 7 июня мы пригласим всех художников помочь нам высадить сразу 150 кустов сирени - это будет начало красивого сквера в Советском районе на улице Алексеева.

Подробности на странице конкурса по ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU