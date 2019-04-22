В Красноярске 350 детей нарисовали сирень
На сайте «Комсомолки» сейчас настоящий сиреневый сад. Дети постарались! 350 воспитанников детских садов отправили работы на конкурс «Волшебная сирень» - невероятная красота! За что мы им очень благодарны. Ведь настоящая сирень только-только набирает свою силу. Как говорится, готовится к своему выходу. А у нас уже все есть!
«Сиреневая весна» в самом разгаре! Это проект компании РУСАЛ при поддержке «Комсомольской правды» в Красноярске и проходит уже в третий раз. Традиционно он стартовал с детского конкурса «Волшебная сирень». А закончится «Сиреневым днем» 7 июня, когда в самых разных уголках города сиреневый десант высадит кусты сирени.
Но такую сирень, как сейчас на сайте kp.ru, в реальной жизни нужно еще поискать!
7-летний Дима Ляшкевич сделал сирень из бусинок Фото: личный архив участника конкурса
Например, 7-летний Дима Ляшкевич (воспитанник детского сада №72) сделал веточку сирени из бусинок. Представляете, какая кропотливая работа! Сколько часов ребенок потратил, чтобы создать такой вот подарок для бабушки.
А 7-летняя Лариса Вебер, которая тоже из детского сада №72, изобразила невероятно нежный букет сирени. И все тут к месту – каждая черточка, линия – неповторимо!
Сиреневая ночь. И такое бывает! Луна, звезды, небо – все сиреневое. Волшебное. Такой нарисовала сирень 3-летняя Аня Йотова из детского сада №43.
Лариса Вебер нарисовала букет для мамы Фото: личный архив участника конкурса
А вы видели хоть раз лошадь в… сирени? Просто удивительное зрелище. Красивое благородное животное в окружении прелестных сиреневых цветов. Это рисунок Элины Гузенко из детского сада №31. И за него уже проголосовали 9 раз.
Кстати, вы не забыли, что именно сегодня стартовало голосование за участников конкурса «Волшебная сирень»? Продлится оно по 28 апреля. За это время участникам необходимо набрать как можно больше голосов. 30 апреля – подведение итогов. Тогда-то и станет известно, в каких детских садах появятся сиреневые аллеи.
Напоминаем, что в финал попадут 5 участников – 5 детских садов, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ.
Сиреневая лошадь Элины Гузенко Фото: личный архив участника конкурса
Приз для финалистов - саженцы сирени, от 1 до 6 кустов и дипломы победителей. С 4 по 7 июня – вручение приза победителям (высадка сирени). А 7 июня мы пригласим всех художников помочь нам высадить сразу 150 кустов сирени - это будет начало красивого сквера в Советском районе на улице Алексеева.
Подробности на странице конкурса по ссылке.
КСТАТИ
Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 5 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU