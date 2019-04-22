«Бобровый лог» стал самым посещаемым горнолыжным курортом у красноярцев: Tele2 подвела итоги горнолыжного сезона на основе big data

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-22T09:38:10+03:00

Компания составила рейтинг курортов по объему потребления трафика и числу посетивших их клиентов Tele2

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В этом зимнем сезоне красноярские абоненты Tele2 побывали на 35 курортах РФ, где суммарно потребили такой объем мобильного интернета, которого хватило бы для загрузки полумиллиона часов видео на YouTube. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление интернета выросло в пять раз.

Согласно данным оператора, мобильной связью на горнолыжных курортах России воспользовались более ста сорока тысяч абонентов Tele2 из Красноярска. Лидером зимнего сезона у красноярцев стал горнолыжный комплекс «Бобровый лог».

Средний возраст клиента Tele2, который проводил каникулы на горнолыжных курортах, – 39 лет. Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь.

ИСТОЧНИК KP.RU