Попала в слепую зону: в Хакасии на складе стройматериалов под колесами грузовика погибла женщина

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-22T09:21:49+03:00

В Хакасии на складе стройматериалов под колесами грузовика погибла женщина. Стоп-кадр видео

Водитель двигался задним ходом и не увидел ее [видео]

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В Абакане, на территории магазина строительных материалов произошла трагедия: грузовик наехал на женщину. От полученных травм она скончалась. В пресс-службе ГИБДД по Хакасии подтвердили, что это случилось в минувшую пятницу, 19 апреля около 18:05 часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1910" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704540" frameborder="0"></iframe> в Хакасии на складе стройматериалов под колесами грузовика погибла женщина.

Момент трагедии попал на уличную камеру видеонаблюдения. На видео женщина 44-летняя женщина стояла и разговаривала с мужчиной прямо посреди проезжей части. Вскоре мужчина отошел, а женщина так и осталась стоять спиной к выезду. В этот момент на нее задним ходом подъехал грузовик – «ГАЗель». Очевидцы бросились на помощь к пострадавшей, но увы, травмы оказались смертельными, она скончалась на месте.

На этом видео обрывается, но очевидцы рассказали, что сразу после этого муж погибшей набросился на 40-летнего водителя, началась драка, разнять смогли только приехавшие полицейские.

Водитель пояснил, что он не видел стоявшую женщину, она стояла как раз в слепой зоне. Проводится проверка.

Видео: «Инцидент Хакасия»

ИСТОЧНИК KP.RU