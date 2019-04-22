В Красноярске в Солнечном построят дорогу за 138 миллионов

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-22T08:58:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне Солнечном построят дорогу в новом квартале – от проспекта Молодежный, 1 до улицы Преображенской. Администрация города уже объявила конкурс на поиск подрядчика. Начальная цена лота составляет 138,2 миллиона рублей. Но победит тот, кто предложит меньшую цену. Торги состоятся 16 мая.

Деньги на строительство новой автодороги выделяет краевой бюджет. Согласно условиям контракта, строительство объекта должно начаться уже в этом году, как только будет подписан договор с подрядчиком. Работы разбиты на три этапа. На первом этапе до 25 сентября этого года нужно будет сдать 460 метров дороги – так называемый северный проезд. На втором этапе, он запланирован на следующий год, сделают южный проезд. И тогда же – основную трассу.

Также подрядчик должен будет обустроить ливневую канализацию, выставить ограждения, наружное освещение, установить дорожные знаки и проложить разметку. Гарантийный срок на объект составит 4 года. В случае, если в этот период обнаружится брак в работе, подрядчик должен будет его устранить за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU