2019-04-22T07:39:59+03:00
Происшествия

Вокруг Канска вновь полыхают пожары

Накануне пожарные дважды выезжали тушить опилки и горбыль
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Вокруг Канска вновь полыхают пожары. Фото: "ЧП-Канск"Вокруг Канска вновь полыхают пожары. Фото: "ЧП-Канск"
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Вокруг Канска вновь полыхают поля. Жители города с тревогой наблюдают за происходящим, фотографируют и выкладывают фото в социальные сети. Ругают тех, кто поджигает сухую траву, то ли наивно полагая, что это во благо, то ли из хулиганских побуждений.

Для МЧС в прямом смысле настали горячие дни. Сразу несколько возгораний было зафиксировано накануне вдоль железнодорожных путей. В некоторых местах огонь почти вплотную подступал к жилым домам. Жители помогали его тушить.

По оперативным сводкам спасателей, накануне, 21 апреля, им пришлось дважды выезжать на тушение горбыля и опилок на лесоперерабатыващие предприятия. Причем сигналы на пульт диспетчера поступили почти одновременно, с разницей лишь в 15 минут. В первом случае на борьбу с огнем ушло более четырех часов. Во втором масштабы бедствия оказались «скромнее» - с огнем справилась за три с половиной часа.

Напомним, что два года назад Канск пережил огромное бедствие: из-за одной такой лесопилки в городе сгорели более 70 частных домов, 2 человека погибли.

В некоторых местах огонь вплотную подбирался к домам. Фото: "ЧП-Канск"

В некоторых местах огонь вплотную подбирался к домам. Фото: "ЧП-Канск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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