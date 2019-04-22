В Канске школу оштрафовали за антисанитарию на 33 тысячи рублей
Специалисты Роспотребнадзора провели плановую проверку в одной из общеобразовательных школ города Канска. Были установлены нарушения требований санитарного законодательства, которые так или иначе могут повлиять на состояние здоровья учащихся.
Например, в спортивном зале и многих учебных классах не был сделан текущий ремонт. По традиции такой ремонт проводится каждое лето во всех школах страны, но здесь почему-то об этом не позаботились. Также в аудиториях проверяющие нашли мебель с дефектами покрытия. Сотрудники столовой не прошли медицинское обследование.
Есть претензии у проверяющих к уровню искусственного освещения в учебных кабинетах, мастерской по обработке металла, спортивном зале, в медицинском кабинете – освещение не соответствует нормативам.
За все перечисленные нарушения школа и ее руководитель были оштрафованы на 33 тысячи рублей. Все недостатки необходимо будет устранить в ближайшее время при первом же удобном случае.
ИСТОЧНИК KP.RU