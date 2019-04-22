2019-04-22T04:59:27+03:00
Общество

В Красноярском крае закрываются ледовые переправы

Зимники стали ненадежными и опасными для автомобилей и рыбаков
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае закрываются ледовые переправыВ Красноярском крае закрываются ледовые переправыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае продолжают закрываться ледовые переправы через реки и озера. В Эвенкии уже закрыты 53 таких переправы. В целом в крае на сегодняшний день, по данным МЧС, продолжают еще функционировать еще 42 переправы. Все они находятся под контролем. Ежедневно их осматривают сотрудники госинспекции по маломерным судам и представители организаций, которые занимаются эксплуатацией переправ. Они проводят замеры толщины льда и визуальный осмотр поверхности.

Специалисты МЧС просят жителей края быть предельно внимательными: обстановка меняется каждый день. И если вчера лед еще мог выдержать грузовик, завтра там опасно будет пройти даже пешком. Обращайте внимание на запрещающие знаки, которые установлены там, где переправы еще действуют. Не стоит рисковать своей жизнью, пытаясь проехать по весеннему льду.

То же самое касается и рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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