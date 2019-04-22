Красноярских врачей, вытащивших болт из головы пациента, позвали на передачу Елены Малышевой

СЕГОДНЯ 04:33 2019-04-22T04:33:29+03:00

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Помните историю, которая случилась в Лесосибирске несколько месяцев назад. 30-летний парень стоял на остановке, когда ему прямо в лицо ударил болт, вылетевший из-под колес мчавшегося мимо грузовика. Удар был такой силы, что металлический 6-сантиметровый болт вошёл глубоко в череп, повредив скуловую кость и дугу нижней стенки глазницы.

Пациента доставили в Красноярскую краевую больницу санитарным авиарейсом. Здесь врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь молодого пациента, сохранить ему зрение и лицо.

Уникальной операцией заинтересовались продюсеры 1-го канала и пригласили врачей отделения челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы Андрея Симонова и Ивана Кана приняли участие в съемке программы «Здоровье» с Еленой Малышевой. Там они рассказали, как проходила операция. Дата, когда передача выйдет в эфир, пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU