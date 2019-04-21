2019-04-21T12:26:49+03:00
Происшествия

Сильная метель за считанные минуты накрыла Красноярск

Порывистый ветер сбивал с ног и создавал снежные вихри
Ольга КОСТИНА
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Приближение метелиПриближение метелиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске внезапно изменилась погода. С утра было тихо, лишь немного пасмурно. К обеду подул холодный, порывистый ветер. Постепенно он усиливался. Вскоре небо заволокло тучами, на улице потемнело, и повалил снег. Мгновенно видимость стала нулевая. Редкие прохожие спешили укрыться в ближайших магазинах или павильонах. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, так проявил себя циклон, который пришел с северо-запада.

«Тут прям Апокалипсис!» - написали в соцсети жители Ветлужанки.

«У нас на правом солнышко, но от вас туча идет», - написала красноярка Татьяна, жительница Кировского района.

Снежный буран длился недолго. Через минут 15 небо прояснилось и даже начало проглядывать солнышко. Сейчас уже сложно представить, что еще полчаса назад в небе кружили снежные вихри, а ветер сбивал с ног.

Напомним, по прогнозам синоптиков, предстоящая неделя будет теплая, но дождливая. Столбики термометров поднимутся в дневные часы до +13 градусов.

Видимость стала нулевая Фото: Мария ЛЕНЦ

Видимость стала нулеваяФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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