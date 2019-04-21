Красноярская фитнес-модель взяла «бронзу» на Кубке России

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-21T11:18:02+03:00

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Красноярка Алина Малыхина невольно притягивает к себе восхищенные взгляды. Ее белокурые локоны, синие глаза, пушистые ресницы, пухлые губы в совокупности с очаровательной улыбкой и завораживающим взглядом покорили десятки мужских сердец. Красавица, спортсменка и фитнес-модель! Это все о ней!

И вот, очередная победа. Но только в профессиональном плане. Алина Малыхина стала обладательницей третьего места на Кубке России в номинации фитнес-бикини. Об этом она сама сообщила на своей страничке в instagram. Только вот призовое место не впечатлило саму Алину. Ведь ранее она завоевала титул чемпиона мира.

«Я хочу быть честной, я очень хотела выиграть, это правда, но эта бронза спустила меня с небес на землю, и в очередной раз я поняла, что самая большая ошибка - циклиться на победе, и вообще на медалях. Подобное происходит со мной не впервые, и именно это меня расстраивает, что я не учусь на своих ошибках. Но, тем не менее, на прошлой России я была седьмой, зайти в тройку - это в любом случае прогресс. Ну, не покоряется мне Россия», – написала Алина.

Впереди у красноярки чемпионат Европы, что для нее гораздо более значимый старт. Поэтому в планах - улучшать форму и готовиться!

В категории фитнес-бикини 166 см места распределись так:

1 место — Евгеньева Мария (Санкт-Петербург);

2 место — Панина Владислава (Москва);

3 место — Малыхина Алина (Красноярский край).

«Я хочу поздравить Машу с Абсолютной победой, это действительно невероятно круто, и я выражаю своё искренне восхищение, с дебюта взять абсолютку на России - это ВАУ!», - поздравила девушка обладательницу первого места.

Алина Малыхина пообещала, что в ближайшее время опубликует много красивых фотографий с турнира: «На мой взгляд, красивей, чем сегодня, я не выглядела за свои 25 лет жизни еще никогда. Это нескромно, но это честно».

А как выглядеть неотразимо, Алина часто рассказывает в своем блоге. Девушка, как никто другой, знает секреты правильного питания и тренировок и часто делится ими со своими подписчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU