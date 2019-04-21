2019-04-21T09:24:32+03:00
Происшествия

«Пареньку не повезло, шел последний»: на левобережье Красноярска под колеса иномарки попал пешеход

Сейчас полицейские устанавливают, кто из участников ДТП нарушил правила дорожного движения
Ольга КОСТИНА
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В иномарке повреждена передняя часть кузова Фото: ЧП-КрасноярскВ иномарке повреждена передняя часть кузова Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске накануне вечером, 20 апреля, на улице Авиаторов под колеса автомобиля «Ford» попал 24-летний парень. Информация о случившемся появилась в соцсетях.

Свидетели случившегося сейчас спорят в соцсетях о том, кто прав, кто виноват. Красноярец Дмитрий уверен, что виноват водитель, поскольку он сильно превысил скорость. Удар был такой силы, что сбитый парнишка пролетел от пешеходного перехода не меньше 30 метров.

«Виноват водила, а пареньку дай бог здоровья! Скорость была больше 100, и благо, что только одного человека сбил, а не всю толпу людей, которые переходили через дорогу. Пареньку не повезло, шел последний…»

Водитель же на месте уверял, что скорость было 45-50. И он пытался уйти от столкновения: «Руль из рук выбило, так бордюр бороздил, что искры летели». Его слова частично подтверждают другие свидетели.

«Мы были там спустя полминуты после удара. И не помню, чтобы там горел зеленый! По расположению машин тоже не скажешь, что они стояли перед светофором. Да, он мог переходить на зеленый, когда тот уже мигать начал».

«Хлопок был жесткий, я сидел в этот момент в 50 автобусе (он стоял на остановке) и звук был очень сильный. Подбежало много людей к пострадавшему, светили телефонами, звонили в скорую, но, судя по движениям, уже было поздно…», - сообщение еще от одного очевидца.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края, пешеход сейчас в тяжелом состоянии находится в Краевой клинической больнице. Кто виноват в этом происшествии еще предстоит установить. Пока у дорожных полицейских нет точной информации о том, на какой сигнал проехал автомобиль или переходил дорогу пешеход. Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер уличного видеонаблюдения. Известно, что в момент происшествия, владелец иномарки был трезв.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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